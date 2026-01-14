Министерство финансов подготовило проект постановления‚ который изменит порядок исчисления срока давности по налоговым преступлениям.

Что изменится

Согласно документу, течение срока будет приостанавливаться с момента предоставления отсрочки или рассрочки по уплате задолженности и возобновляться только после передачи материалов из ФНС в следственные органы.

Сегодня срок давности зависит от тяжести нарушения и составляет от двух до шести лет. Исключение — нахождение лица в розыске. При этом налоговые проверки могут длиться годами, а межведомственные процедуры затягивают возбуждение уголовных дел.

В результате почти каждое пятое дело закрывается из‑за истечения срока давности. По данным Минфина, в 2023 году из 3,2 тыс. материалов, переданных в Следственный комитет, по 20% случаев срок давности уже истек. Ущерб бюджету в таких случаях составил 20,2 млрд рублей.

Что это значит для бизнеса и граждан

увеличится вероятность возбуждения уголовных дел даже по давним нарушениям;

сократится число способов избежать ответственности через отсрочки и процедуры банкротства;

возрастет нагрузка на компании в ходе длительных проверок.

По данным «Известий», за 9 месяцев 2025 года общая налоговая задолженность россиян и бизнесадостигла 3,3 трлн рублей.