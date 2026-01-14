США нанесли удар по Китаю и Кубе

Китайские супертанкеры Xingye и Thousand Sunny, перевозящие венесуэльскую нефть, развернулись и ушли в Азию из-за действий президента США Дональда Трампа. Он не может установить власть в Венесуэле, но может помешать поставкам нефти, пишет «Независимая газета».

В материале говорится, что из-за эмбарго пострадают Куба и Китай, но для КНР потеря несущественна, так как ее импорт нефти значительно превышает экспорт из Венесуэлы.

Как отмечается, для Венесуэлы остановка экспорта тоже невелика, так как деньги идут на погашение кредита Китаю. Венесуэла, несмотря на крупнейшие запасы нефти, не получала существенной прибыли от экспорта.

Трамп обещал восстановить нефтедобычу, но инвестиции в размере 100 млрд долларов при низких ценах на нефть кажутся нереалистичными. Вопрос власти в стране остается нерешенным. США ввели санкции против Венесуэлы после выборов 2018 года, когда Николас Мадуро был переизбран. Это привело к сотрудничеству Венесуэлы с Китаем. Однако США рассчитывают, что для Китая прекращение поставок из Венесуэлы не станет серьезной проблемой.

В ночь на 3 января 2026-го лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены американским спецназом в их резиденции в Каракасе. Их доставили в Нью-Йорк для судебных разбирательств, Мадуро вменяют «наркотерроризм», а также владение оружием и взрывчаткой «с целью навредить США».