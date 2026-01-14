Индия впервые закупила партию эквадорской нефти в рамках усилий по расширению источников поставок энергоресурсов. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, партия эквадорской нефти марки Orientе объемом в 2 млн баррелей была приобретена через тендер крупнейшей нефтегазовой корпорацией Indian Оil Corp с поставкой к концу марта. Эта стратегически важная закупка осуществлена в целях диверсификации импорта углеводородов на фоне санкций США и Евросоюза в отношении поставок российской нефти в Индию, отмечает агентство.

В ноябре-декабре 2025 года Indian Oil, осуществляющая большую часть своих закупок нефти в России и на Ближнем Востоке, закупила первые партии топлива у Колумбии и Гайаны. Протяженность маршрута доставки составляет 11 тыс. морских миль (17,7 тыс. км).

Ранее министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх сообщил, что Нью-Дели не опасается нехватки нефти из-за возникающих проблем, но предвидит трудности для импортеров, которым придется выбирать более длинные маршруты, что означает увеличение ставок фрахта и страховых платежей.

"Если на рынок поступит больше нефти и если мировая ситуация стабилизируется, то мы можем надеяться на лучшее", - сказал глава ведомства.

США 6 августа 2025 г ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа пошлины США на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми.

Индия потребовала от компаний каждую неделю сообщать о нефти из России и США

Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта, который превышает 85% потребности страны. Индийские нефтеперерабатывающие заводы закупают нефть более чем из трех десятков стран.