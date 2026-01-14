Британия захотела финансировать Украину за счет «теневого флота» РФ

Великобритания изучает вариант использования нефти, изъятой с судов так называемого «теневого флота» России, для финансирования Украины. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

© Газета.Ru

По информации газеты, Лондон намерен «перенаправить» деньги от подсанкционной нефти на Украину. При этом насколько это реалистичный формат не уточняется.

«Это будет иметь двойное влияние на российскую военную машину – мы не только лишим их незаконных доходов от войны, но и найдем способ помочь финансировать сопротивление Украины», — заявил источник The Times.

До этого стало известно, что кабинет министров Великобритании подготовил юридические основания для использования армии при задержании судов, якобы имеющих отношение к «теневому флоту» России.

В материале отмечается, что Лондон планирует, что «вооруженные силы воспользуются полномочиями, которые в кабинете министров называют наращиванием действий в отношении судов». При этом понимание того, когда именно Великобритания сможет применить свою армию для захвата танкеров из «теневого флота», пока отсутствует.