Страна СНГ начала поставки газа в две европейские страны

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) объявила о начале поставок природного газа в Австрию и Германию.

"С января 2026 года начались поставки газа покупателям в Австрии и ФРГ", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

В SOCAR не раскрыли сроков и объемов поставок.

В Евросоюзе бьют тревогу из-за газа

Азербайджан 31 декабря 2020 года начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу, являющемуся составной частью Южного газового коридора (ЮГК). Поставки, рассчитанные на 25 лет, предусматривают ежегодный экспорт более 10 млрд куб. м азербайджанского газа на европейский рынок. ЮГК, который протянулся на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию, представляет собой интегрированную систему трубопроводов, включающую также Южно-Кавказский и Трансанатолийский газопроводы. Его пропускная способность составляет 16 млрд куб. м газа в год. Основным источником сырья для ЮГК считается месторождение Шах-Дениз в Азербайджане с запасами 1,2 трлн куб. м.