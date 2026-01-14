Нефтяные танкеры начали искать защиты от США у России

«Теневой флот» танкеров, перевозящих нефть по всему миру, пытается защититься от США с помощью российского флага. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Bloomberg, после того, как США начали захватывать суда, участвующие в торговле с венесуэльцами, как минимум 26 танкеров сменили регистрацию на российскую. Агентство отмечает, что большинство этих изменений произошло после того, как США захватили супертанкер Skipper у берегов Венесуэлы 10 декабря.

Как отмечает Bloomberg, 26 танкеров, сменивших регистрацию на РФ, - это на шесть больше, чем в ноябре. А за предшествующие пять месяцев было зафиксировано всего 14 таких переходов.

По данным аналитиков, к середине января 2026 года около 13 процентов из почти 1500 судов, перевозящих российскую, иранскую и венесуэльскую нефть, были формально зарегистрированы в России.

США захватили уже пять танкеров, связанных с торговлей венесуэльской нефтью. Седьмого января американские военные захватили в Атлантическом океане судно Marinera, шедшее под российским флагом. В США отнесли танкер к «судам, находящимся под санкциями и угрожающим безопасности и стабильности Западного полушария».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что танкер лишь «притворялся» российским. Сообщалось, что первоначально танкер носил название Bella 1, ходил под панамским флагом и пытался подойти к берегам Венесуэлы.

На борту Marinera находились россияне. Москва потребовала от Вашингтона обеспечить достойное обращение с членами экипажа и не препятствовать их скорейшему возвращению. В итоге США освободили двух россиян из экипажа танкера.