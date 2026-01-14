Торговля РФ и Китая впервые за пять лет пошла на спад: причины и перспективы

Объем товарооборота между Россией и Китаем в 2025 году сократился, что стало первым снижением за последние пять лет. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, двусторонняя торговля, измеряемая в юанях, упала на 6,5%, составив 1,63 трлн юаней (около 234 млрд долларов). Это произошло после рекордного показателя в 1,74 трлн юаней, достигнутого в 2024 году, сообщает Reuters.

Как отмечается в материале, основными причинами спада стали два фактора. Во-первых, китайский импорт российской сырой нефти за первые 11 месяцев года сократился в стоимостном выражении на 19,6%, что во многом связано с общим падением мировых цен на энергоносители. Во-вторых, экспорт китайских автомобилей в Россию упал на 46% из-за введения Россией повышающих пошлин. В результате китайский экспорт в РФ сократился на 9,9%, а российский импорт из Китая — на 3,4%.

Несмотря на годовое снижение, в декабре 2025 года была зафиксирована позитивная динамика: китайский экспорт в Россию вырос на 2,2%, а импорт из РФ увеличился на 17,1%, что прервало восьмимесячную полосу непрерывного спада.

Для восстановления и укрепления торговых связей стороны предпринимают активные шаги. Важным событием стал визит президента России Владимира Путина в Пекин в сентябре, в ходе которого было подписано более 20 соглашений в сферах энергетики, аэрокосмической отрасли, искусственного интеллекта и сельского хозяйства. Ключевым проектом будущего стало одобрение строительства газопровода «Сила Сибири-2», который после ввода в эксплуатацию увеличит поставки российского газа в Китай на 50 млрд кубометров в год.