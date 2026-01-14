Еврокомиссия предоставит Киеву €90 млрд

Еврокомиссия приняла соглашение по выделению Украине кредита в размере €90 млрд на 2026-2027 годы, рассказала журналистам председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет РБК.

По данным портала, вопрос о выделении средств Киеву обсуждался на протяжении нескольких месяцев. Лидеры ЕС, в частности, предлагали взять средства для кредита из суверенных активов РФ, замороженных в европейских банках.

В итоге, в декабре 2025 года Евросоюз принял решение о финансировании Украины в 2026-2027 годах за счет кредита из общего бюджета блока.

Глава ЕК уточнила, что кредит будет разделен на две неравные части. €30 млрд выделят на поддержку украинского бюджета, а оставшиеся €60 млрд — на военную помощь

«С помощью военной помощи Украина сможет твердо противостоять России и в то же время более тесно интегрироваться в европейскую оборонно-промышленную базу. Бюджетная поддержка предназначена для того, чтобы помочь Украине продвигать реформы и модернизировать страну», — разъяснила фон дер Ляйен.

Чиновница заметила, что выделенное финансирование подразумевает обязательство Украины в части соблюдения верховенства права и борьбы с коррупцией.

По ее словам, Украине не придется возвращать кредит до тех пор, пока «Россия не выплатит репарации».

Вместе с тем, пояснила глава ЕК, при покупке оружия Киев должен будет отдавать приоритет компаниям из ЕС.