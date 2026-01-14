ФАС изучит ситуацию с рыночными ценами на парниковые овощи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила данные у ведущих производителей тепличных овощей для изучения ценовой ситуации на рынке овощей защищенного грунта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Информацию о производстве, реализации, себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности и системе сбыта своей продукции должны будут предоставить компании групп "РОСТ", "ЭКО-Культура", "Горкунов", "Магнит", "Теплицы Регионов" и "Мое Лето".

Отмечается, что после анализа этих данных и при выявлении нарушений ФАС примет соответствующие меры.

С 1 января 2026 года в силу вступил закон о повышении НДС с 20 до 22%. Льготная ставка в 10% сохранилась для продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, товаров для детей, периодических изданий, книг и племенных сельскохозяйственных животных.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение об увеличении налога обоснованным и необходимым. Однако он подчеркнул, что пока нет понимания, как долго будет действовать 22-процентная ставка.