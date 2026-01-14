ЦБ обяжет банки отчитываться о снятии наличных без согласия клиента

Банк России планирует обязать банки отчитываться об операциях по выдаче наличных без добровольного согласия клиентов при использовании банкоматов. Соответствующий проект указания регулятора опубликован на сайте ЦБ для публичного обсуждения.

Вводится новая форма отчетности «Сведения об операциях по выдаче наличных денежных средств без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов». Банки будут предоставлять эту информацию ежеквартально.

Под такими операциями понимаются операции или попытки совершения операций по выдаче наличных без согласия или с согласия клиента — физлица, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием. Таким образом, будут учитываться не только операции, совершенные без ведома клиента, но и сделанные им самим под воздействием мошенников.

Также Центробанк хочет получать от банков больше информации о трансграничных переводах граждан. Некоторые виды таких операций банки будут учитывать при составлении отчетности.