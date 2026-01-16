На российских заправках подешевел бензин

В декабре прошлого года средние розничные цены на бензин на российских заправках снизились. Об этом сообщает пресс-служба Росстата.

По данным ведомства, на автозаправочных станциях (АЗС) бензин подешевел на 0,43 процента, а дизтопливо подорожало на 0,8 процента. Газомоторное топливо при этом стало дешевле на 0,1 процента в месячном выражении.

В первую торговую неделю 2026 года стоимость бензина марки АИ-92 заметно поднялась. По данным Петербургской биржи, котировки АИ-92 по территориальному индексу европейской части России достигли отметки в 54 916 рублей за тонну. Прирост к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составил 1,5 процента, а за торговую неделю — 1,65 процента.

Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, снижению цен на бензин в России способствовала корректировка оптовой стоимости топлива, прекращение экспорта нефтепродуктов, сезонное снижение спроса в стране, а также увеличение производства благодаря выходу НПЗ из ремонтов. Также он выразил уверенность в дальнейшем снижении цен, отметив, что оно уже происходит на независимых заправках.