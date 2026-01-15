ЕС утвердил новый потолок цен на нефть из России

Совет ЕС принял решение об очередном снижении предельной цены на российскую нефть.

Об этом говорится в опубликованном решении Совета ЕС.

Европейский союз продолжает политику ужесточения санкционного давления на российский энергетический сектор. Согласно решению Совета ЕС, с 1 февраля вступает в силу новый сниженный потолок цен на нефть из России — $44,1 за баррель.

Это уже второй этап снижения лимита за последнее время. Изначально механизм, введённый в конце 2022 года, предусматривал ограничение на уровне $60 за баррель. Однако в начале осени 2025-го планка была пересмотрена и снижена до $47,6 за баррель.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о росте экспорта российских нефтепродуктов на фоне публикации Bloomberg, где журналисты сообщали, что поставки нефти из России выросли в декабре до четырёхмесячного максимума.

8 января сообщалось, что глава американской администрации Дональд Трамп дал зелёный свет законопроекту, предусматривающему усиление санкций в отношении России.