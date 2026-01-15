В России значительно снизилась добыча нефти: раскрыты истинные причины

По итогам декабря 2025 года Россия впервые за полтора года сократила добычу нефти. Согласно анализу Bloomberg, производство снизилось до 9,326 млн баррелей в сутки, что на 200 тысяч баррелей ниже установленной для страны квоты в 9,574 млн баррелей, пишут «Известия».

Несмотря на масштабное сокращение, эксперты считают, что делать выводы о влиянии санкций и долгосрочных тенденциях пока преждевременно. Падение может объясняться единовременными факторами, такими как статистические искажения, снижение активности нефтеперерабатывающих заводов или различия в методиках расчета.

Главными вызовами для отрасли остаются внешнеэкономические условия. В декабре средняя цена на нефть Urals упала до $39,17 за баррель при стоимости марки Brent около $63, что формирует рекордный дисконт.

Этот фактор, наряду с укреплением рубля, продолжает снижать маржу российских экспортеров. Таким образом, даже без санкционного давления низкие цены на нефть остаются тревожным сигналом для экономики России.

Ранее стало известно, что с 1 февраля Еврокомиссия снизит предельную стоимость российской нефти, как было решено Советом ЕС. Новый потолок составит $44,1 за баррель.