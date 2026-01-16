Предсказаны последствия снижения потолка цен на российскую нефть Евросоюзом

Снижение потолка на российскую нефть Евросоюзом не принесет больших проблем, считает независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Последствия меры он описал в беседе с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

Ранее Совет Европы принял решение с 1 февраля снизить потолок цен на российскую нефть с 47,6 доллара за баррель до 44,1 доллара.

Санкции Евросоюза практически ничего не значат, так как Россия напрямую не поставляет туда нефть, объяснил Демидов.

Эксперт оценил новое решение европейцев по российской нефти

«Первое, к чему это может привести — к краткосрочному увеличению дисконта на российскую нефть на рынках Индии и Турции в первую очередь, потому что они являются ключевыми посредниками между Россией и Евросоюзом. Но, как мы видим по истории схожих санкций за последние три года, этот дисконт, скорее всего, исчезнет через месяц, максимум два», — рассказал аналитик.

По его словам, для России гораздо важнее, какие санкции вводят США.

«Я сомневаюсь, что США на данном этапе могут поддержать эту инициативу. Нужно понимать, что сейчас достаточно сильная политическая турбулентность. Мы видим, что за последние несколько дней цены на нефть выросли на 10-12 процентов. То есть цена на Brent — 67, цена на Urals — 55-56. И в данной ситуации потолок в 44 будет настолько же адекватен, как и потолок в 10 долларов. Поэтому я не вижу больших проблем», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Ранее Демидов спрогнозировал будущее цен на нефть на фоне противостояния США и Ирана. По его мнению, стоимость марки Brent может краткосрочно увеличится максимум до 70-75 долларов, если конфликт войдет в горячую фазу.