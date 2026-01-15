Худшая сделка в истории: «безумный план» ЕС приведет к катастрофе

Лера Букина

Евросоюз готовится подписать договор о свободной торговле с южноамериканским экономическим блоком Меркосур, который эксперты и политики уже назвали худшим в истории объединения. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена поставить свою подпись под документом уже 17 января, не дожидаясь одобрения Европарламента, передает РИА Новости.

Худшая сделка в истории: «безумный план» ЕС приведет к катастрофе
© РИА Новости

После 25 лет переговоров сделка создаст крупнейшую в мире зону свободной торговли с населением свыше 700 миллионов человек. Однако европейские фермеры видят в этом «безумном плане» прямую угрозу своему существованию.

Соглашение предполагает постепенную отмену пошлин на сельхозпродукцию, что откроет путь для наплыва дешевой говядины, птицы, сахара и риса из таких аграрных гигантов, как Бразилия и Аргентина. По оценкам Австрийского института экономических исследований, только экспорт южноамериканской говядины в ЕС может вырасти на 30%, а доходы европейских аграриев сократятся на 4,5 миллиарда евро в год.

В ответ на это в странах ЕС — Франции, Польше, Венгрии, Бельгии и других — уже начались массовые протесты фермеров. Они требуют от властей отказаться от «катастрофической» инициативы, которая, по их мнению, разорит малый и средний бизнес и убьет местное сельское хозяйство.

Экономисты отмечают асимметричность сделки: выгода для европейской экономики, по оценкам Bloomberg Economics, составит лишь 0,1% ВВП, тогда как страны Меркосур получат огромный рынок сбыта. По мнению экспертов, Брюссель, «жертвуя» интересами своих фермеров, пытается спасти промышленный экспорт, прежде всего немецкий, и компенсировать потери от разрыва экономических связей с Россией.

Несмотря на растущее сопротивление внутри ЕС и угрозы судебных исков, официальная позиция Еврокомиссии остается неизменной. Решение, которое в Брюсселе называют «историческим», грозит обернуться глубочайшим кризисом для аграрного сектора Старого Света.