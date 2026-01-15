Худшая сделка в истории: «безумный план» ЕС приведет к катастрофе

Евросоюз готовится подписать договор о свободной торговле с южноамериканским экономическим блоком Меркосур, который эксперты и политики уже назвали худшим в истории объединения. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена поставить свою подпись под документом уже 17 января, не дожидаясь одобрения Европарламента, передает РИА Новости.

После 25 лет переговоров сделка создаст крупнейшую в мире зону свободной торговли с населением свыше 700 миллионов человек. Однако европейские фермеры видят в этом «безумном плане» прямую угрозу своему существованию.

Соглашение предполагает постепенную отмену пошлин на сельхозпродукцию, что откроет путь для наплыва дешевой говядины, птицы, сахара и риса из таких аграрных гигантов, как Бразилия и Аргентина. По оценкам Австрийского института экономических исследований, только экспорт южноамериканской говядины в ЕС может вырасти на 30%, а доходы европейских аграриев сократятся на 4,5 миллиарда евро в год.

В ответ на это в странах ЕС — Франции, Польше, Венгрии, Бельгии и других — уже начались массовые протесты фермеров. Они требуют от властей отказаться от «катастрофической» инициативы, которая, по их мнению, разорит малый и средний бизнес и убьет местное сельское хозяйство.

Экономисты отмечают асимметричность сделки: выгода для европейской экономики, по оценкам Bloomberg Economics, составит лишь 0,1% ВВП, тогда как страны Меркосур получат огромный рынок сбыта. По мнению экспертов, Брюссель, «жертвуя» интересами своих фермеров, пытается спасти промышленный экспорт, прежде всего немецкий, и компенсировать потери от разрыва экономических связей с Россией.

Несмотря на растущее сопротивление внутри ЕС и угрозы судебных исков, официальная позиция Еврокомиссии остается неизменной. Решение, которое в Брюсселе называют «историческим», грозит обернуться глубочайшим кризисом для аграрного сектора Старого Света.