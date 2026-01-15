Ситуация ухудшается: в Европе продолжают расти цены на газ

В Европе зафиксирован резкий рост оптовых цен на природный газ: впервые с октября 2025 года они превысили отметку в $400 за тысячу кубометров. Скачок связан с аномально высоким расходом топлива из подземных хранилищ (ПХГ) в начале года, сообщает РИА Новости.

Согласно данным газовой инфраструктуры Европы (GIE), проанализированным агентством, отбор газа из ПХГ в первые дни 2026 года был в 1,5 раза выше средних показателей за последние пять лет. В результате темпы истощения запасов ускорились.

На текущий момент европейские газохранилища заполнены лишь на 52,5%. Это на 14,7 процентных пункта ниже среднего уровня запасов на эту дату за предыдущую пятилетку. Снижение запасов на фоне высокого спроса создает давление на рынок и провоцирует рост цен, усиливая обеспокоенность относительно энергетической стабильности в предстоящий зимний период.

Ранее сообщалось, что к началу января 2026 года уровень запасов газа в подземных хранилищах Франции упал ниже 60%. Еще более значительное падение зафиксировано в Нидерландах, где заполненность хранилищ снизилась до 48,2%, и в Германии — до 56,1%.