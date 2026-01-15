Эксперт оценил новое решение европейцев по российской нефти

Экономист Алексей Зубец в разговоре с Рамблером прокомментировал решение европейцев снизить потолок цен на российскую нефть и ответил на вопрос о его влиянии на экономику РФ.

Ранее Совет Евросоюза снизил предельную цену на российскую нефть. Как сообщал RT, с 1 февраля потолок составит 44 доллара 10 центов за баррель. Механизм ценовых ограничений действует с конца 2022 года. Изначально планка была установлена на уровне 60 долларов, а осенью 2025-го ее уже снизили до 47 долларов.

Снижение потолка цен на российскую нефть европейцами не окажет никакого влияния на нашу экономику, ведь те страны, которые ее покупают, не ориентируются на их потолок цен. В первую очередь здесь идет речь о Китае, Индии, Турции и некоторых других странах. Вместе с тем в настоящее время существует посредники, такие как Объединенные Арабские Эмираты, которые перепродают российскую нефть как свою. Поэтому решение Совета ЕС – это не более чем имитация борьбы с Россией и показатель слабости Евросоюза. Алексей Зубец Руководитель Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук

Вводя ограничения в отношении российской нефти, представители ЕС ухудшают положение собственных нефтяных компаний и перевозчиков, подчеркнул специалист.

«А Россия при этом ничего не теряет, поскольку у нее есть теневой флот, который перевозит нефть… Дальше возникает вопрос о том, будут ли вводиться санкции против теневого флота. Великобритания, участвовавшая в захвате танкера «Маринера», хочет ввести подобные ограничения, но, полагаю, другие страны Европы в этом участвовать не будут. Ведь фактически это станет объявлением войны. Без поддержки со стороны американцев пресекать работу теневого флота европейцы не станут. А американцы в этом участвовать не собираются… Если бы потолок цен на российскую нефть был выше, то европейцы участвовали бы в ее перевозке и заработали бы кучу денег. Но они занимаются имитацией бурной деятельности, которая в реальности никакого ущерба российской экономике не наносит», - сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что нефтяные танкеры начали искать защиты от США у России.