Ситуация в Китае вызвала рост цен на уголь из России

Сокращение запасов угля в Китае вызвало рост цен на топливо из России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на NEFT Research.

Как сообщает издание, рост цен наблюдается с первой недели 2026 года. Уточняется, что цена энергетического угля калорийностью 5500 на базисе FOB Восточный поднялась на 2,5% по сравнению с показателем прошлого года — до 74,1 долларов за тонну. При этом, в течение прошлого года этот уголь демонстрировал заметную волатильность, а весной и летом цена на него планомерно снижалась.

Как отмечают аналитики, сегодня большинство китайских электростанций придерживаются «взвешенной» стратегии закупок — они приобретают сырье только в случае необходимости. Как объясняет партнер NEFT Research Александр Котов, в данный момент не наблюдается предпосылок для резкого роста котировок.

Замгендиректора Института проблем естественных монополий Александр Григорьев добавляет, что сегодня не самая лучшая динамика спроса на энергетический уголь. По его словам, в 2025 году выработка электроэнергии на китайских теплоэлектростанциях уменьшилась на 4,2%.

«Конечно, какая-то часть снижения выработки пришлась на газовую генерацию, но основная доля — это все-таки уголь», — заявил он.

При этом, советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников считает, что нынешняя цена все еще ниже себестоимости поставок для кемеровских горняков.