Ситуация в Китае вызвала рост цен на уголь из России
Сокращение запасов угля в Китае вызвало рост цен на топливо из России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на NEFT Research.
Как сообщает издание, рост цен наблюдается с первой недели 2026 года. Уточняется, что цена энергетического угля калорийностью 5500 на базисе FOB Восточный поднялась на 2,5% по сравнению с показателем прошлого года — до 74,1 долларов за тонну. При этом, в течение прошлого года этот уголь демонстрировал заметную волатильность, а весной и летом цена на него планомерно снижалась.
Как отмечают аналитики, сегодня большинство китайских электростанций придерживаются «взвешенной» стратегии закупок — они приобретают сырье только в случае необходимости. Как объясняет партнер NEFT Research Александр Котов, в данный момент не наблюдается предпосылок для резкого роста котировок.
Замгендиректора Института проблем естественных монополий Александр Григорьев добавляет, что сегодня не самая лучшая динамика спроса на энергетический уголь. По его словам, в 2025 году выработка электроэнергии на китайских теплоэлектростанциях уменьшилась на 4,2%.
«Конечно, какая-то часть снижения выработки пришлась на газовую генерацию, но основная доля — это все-таки уголь», — заявил он.
При этом, советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников считает, что нынешняя цена все еще ниже себестоимости поставок для кемеровских горняков.
«В дальнейшем есть надежда на то, что Индонезия снизит объемы собственной добычи на 20% и это приведет к росту средних цен до 90–95 долларов за уголь калорийностью 6000», — считает он.