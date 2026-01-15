Минфин США добавил в санкционный список против Ирана 11 человек и 13 компаний

США расширили санкционный список по Ирану, включив в него ещё 11 физических лиц и 13 компаний.

Это следует из заявления управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

В санкционный список в том числе вошли компании, зарегистрированные в ОАЭ, Иране, Сингапуре и Великобритании.

Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент в интервью Newsmax сказал, что в США видят, как иранские чиновники выводят капитал из страны на фоне продолжающихся антиправительственных протестов, подобно «крысам, покидающим корабль».