США потребовали от России вернуть долги столетней давности

Американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD обратился в федеральный суд Соединенных Штатов с иском против России, требуя выплаты 225 миллиардов долларов по обязательствам, возникшим во времена Российской империи.

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

В качестве ответчиков по делу обозначены Российская Федерация, Министерство финансов, Центральный банк и Фонд национального благосостояния. Иск был официально зарегистрирован в суде округа Колумбия.

Россия в октябре сократила объем вложений в госбумаги США до $30 млн

«Как следует из материалов дела, фонд настаивает на признании за современной Россией обязательств по облигациям, выпущенным еще в 1916 году. По версии истца, погашение задолженности возможно за счет суверенных активов РФ, которые были заморожены после введения санкций в 2014 и 2022 годах», – передает «Life.ru» со ссылкой на РБК.

Защиту интересов российских организаций в данном судебном процессе будет осуществлять юридическая компания Marks & Sokolov. В Министерстве финансов Российской Федерации заявили, что рассмотрение данного иска в американском суде относится к компетенции Генеральной прокуратуры.