Сенаторы Совета Федерации направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) призыв проверить цены на питьевую воду и товары первой необходимости на автозаправках.

Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на обращение сенаторов на имя главы ведомства Максима Шаскольского.

Отмечается, что стоимость соответствующих товаров на АЗС в сравнении с обычными магазинами может отличаться до 500%. Хуже всего ситуация на заправках на платных дорогах, где станция может быть единственным торговым объектом на пути следования.

ФАС призывают ввести регулярный мониторинг цен, а также принять меры по недопущению нарушения антимонопольного законодательства на заправочных станциях.

Ранее ФАС выдала предостережение в связи с публичным заявлением в СМИ о росте цен на продовольственные товары до 30%.