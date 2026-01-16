Некоторые пошлины в России захотели увеличить в 100 раз

В России следует в 100 раз увеличить государственную пошлину, которую платят фирмы из недружественных стран за оформление товарного знака. С такой инициативой выступил глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов. Его процитировало РИА Новости.

Он пояснил, что речь идет о о регистрации заявки на регистрацию товарного знака, проведении экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, регистрации товарного знака и выдаче свидетельства в форме электронного документа, рассмотрении заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак.

Сенатор обратил внимание, что российский бизнес тратит огромные деньги на продвижение своей продукции в непростых экономических условиях. При этом заграничные фирмы из недружественных государств в одностороннем порядке свернули деятельность в России. Это, по словам члена Совфеда, обернулось сбоями в экономических процессах. В то же время сегодня такие компании регистрируют в России свои товарные знаки.

Ранее сообщалось, что власти России задумались о введении пошлин на направленных на защиту российского рынка редкоземельных металлов.