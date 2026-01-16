Китай отказался от российской электроэнергии

С 1 января Китай полностью остановил импорт электроэнергии из России, отказавшись даже от минимальных контрактных объемов.

© VCG/TACC

Решение вызвано экономическими причинами.

«Основная причина заключается в том, что экспортная цена поставки с января превысила внутренние цены на электроэнергию в Китае, что сделало дальнейшую закупку невыгодной для Пекина», — пишет «Коммерсант».

Китайские тарифы на электроэнергию остаются достаточно стабильными — около 350 юаней (примерно 3,9 тысячи рублей) за 1 МВт•ч. В то же время на Дальнем Востоке России цены растут опережающими темпами. По прогнозам, в январе 2026 года одноставочная цена на электроэнергию в Дальневосточном федеральном округе может достичь 4,3 тысячи рублей за 1 МВт•ч, что на 42% выше показателей аналогичного периода 2025 года.

Контракт на поставку электроэнергии из России в Китай был заключен еще в 2012 году между «Интер РАО» (оператор экспорта-импорта) и Государственной электросетевой корпорацией Китая. Соглашение рассчитано на длительный срок — до 2037 года. Согласно первоначальным планам, за весь период действия контракта в Китай должно было поступить около 100 миллиардов кВт•ч электроэнергии, что составляет примерно 4 миллиарда кВт•ч ежегодно. Россия экспортировала в Китай преимущественно излишки электроэнергии с Дальнего Востока, в основном выработанные гидроэлектростанциями компании «РусГидро».