Немецкие СМИ сообщают, что ПХГ опустели более чем наполовину, что является историческим минимумом для начала января. Запасов может не хватить до конца зимы, пишет РИА Новости.

7 и 8 января выкачивали 1,22% газа, что выше среднего показателя по ЕС. По данным «Газпрома», на 9 января в немецких ПХГ оставалось 48,2% газа. В ЕС запасы — 53%, что является минимальным уровнем за всю историю.

Эксперты объясняют рост отбора газа похолоданием и необходимостью покрыть дополнительное потребление. Альтернативой является импорт, но это требует конкуренции с Азией за танкеры. Управляющий директор ассоциации хранилищ Energien Speichern Себастьян Хайнерман предупредил, что при низкой заполненности давление в хранилищах падает, и это может затруднить быструю доставку газа при новой волне морозов.

Если Германия будет экономить газ, приоритет будет отдан домохозяйствам, а промышленность может столкнуться с проблемами. Это может отпугнуть инвесторов и затормозить создание рабочих мест. Немецкая промышленность уже испытывает трудности из-за высоких издержек после отказа от российских энергоносителей. Многие предприятия закрываются.

Россия в ноябре заняла третье место по доле в общей стоимости импорта газа в ЕС

Эксперт Финансового университета Игорь Юшков считает, что ускоренный отбор газа из ПХГ продолжится, но затем баланс будет найден за счет увеличения импорта. Это приведет к росту цен на газ, что сделает продукцию менее конкурентоспособной на глобальном рынке и может привести к сокращению производства и занятости.

«Просто начнут больше импортировать и платить», — отметил эксперт.

Экономист Андрей Бархота отмечает, что ситуация может усилить голоса за смену курса и возврат к прагматичной политике, включая взаимодействие с Россией для получения доступного газа или реиндустриализацию.