Европа установила рекорд импорта СПГ

Европейские страны достигли исторического максимума суточного импорта сжиженного природного газа на фоне резкого понижения температуры в регионе, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Европа установила новый рекорд по суточному импорту сжиженного природного газа, передает ТАСС.

По данным Gas Infrastructure Europe, 14 января объемы поступления СПГ на европейские терминалы достигли 486 млн кубометров, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд был зафиксирован в июне 2025 года.

Похолодание в регионе привело к интенсивному отбору газа из подземных хранилищ. На середину января уровень заполненности европейских ПХГ составляет 51,87%, что на 15,34 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет и заметно уступает прошлогоднему значению в 64,2%.

С начала отопительного сезона, который стартовал 13 октября, страны ЕС отобрали около 39 млрд кубометров газа, а нетто-отбор достиг 34 млрд кубометров. На 94-й день сезона суммарный отбор из хранилищ оказался на 7% ниже среднего значения за аналогичный период последних пяти лет.

Общий объем топлива в подземных газовых хранилищах сейчас составляет 57,3 млрд кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Газпром» заявил о рекордном отборе газа в европейских хранилищах.

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился ниже 80%.

В Европе отмечен рекордный за пять лет отбор газа из подземных хранилищ.