Росстат изменил список товаров для подсчета инфляции

Наблюдение за потребительскими ценами в 2026 году будет проводиться Росстатом по обновленному перечню товаров и услуг.

Ежемесячный расчет индекса потребительских цен (ИПЦ) будет основан на 558 позициях вместо 556 годом ранее, сообщили в Росстате.

"Еженедельная оценка ИПЦ будет строиться на анализе динамики цен на 110 товаров и услуг (в 2025 году - 109). Ежегодный пересмотр набора товаров и услуг позволяет точнее учитывать реальную структуру потребительских расходов российских домохозяйств при отражении инфляционных процессов в Российской Федерации. Изменения подготовлены на основе анализа потребительского рынка и покупательского спроса", - отметили в ведомстве.

Набор неизменен в течение года - это обязательное условие методологии для сопоставимости цен общей корзины.

В набор для ежемесячного наблюдения включены печень птицы, помада, жидкие средства для стирки, пользующиеся устойчивым спросом. В отдельную позицию в наблюдении выделен кефир. В перечень также вошли компримированный природный газ, строительные блоки и услуга курьерской доставки.

В Росстате добавили, что с учетом рекомендаций Минздрава России и наибольшими объемами продаж обновлен список лекарственных препаратов: исключены восемь наименований (включая "Ингавирин", "Канефрон Н", "Аскофен-П", "Трекрезан"), а включены семь новых, среди которых "Амлодипин", "Индапамид", "Лозартан", "Розувастатин" и "Римантадин".

Для увеличения масштабов наблюдения упрощены и унифицированы названия ряда позиций. Так, наименования одежды (мужской костюм-двойка, мужская рубашка, женское зимнее и демисезонное пальто) приведены без детализации по типу ткани. Аналогично в перечне медикаментов торговые наименования заменены на международные непатентованные (например, "Супрастин" на "Хлоропирамин", "Цетрин" на "Цетиризин", "Беталок ЗОК" на "Метопролол").

Из набора исключены товары и услуги, утратившие актуальность для широкого потребления. Среди них стационарный телефонный аппарат, услуги по замене элементов питания в наручных часах и детализированные тарифы на междугородную телефонную связь (их заменила общая позиция). Также исключены дезинфицирующее средство для поверхностей и санитарно-гигиеническая маска, включенные в наблюдение в 2021 году в связи с глобальной пандемией коронавируса COVID-19.