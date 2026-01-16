Инфляция в России сегодня: рост цен и влияние на ключевую ставку

По информации Росстата, в период с 1 по 12 января 2026 года инфляция в России достигла 1,26%. Это значение значительно превышает показатель за тот же период прошлого года, когда цены выросли лишь на 0,54%. Подробности — в материале «Рамблера».

Ситуация с ростом цен в России

Текущий уровень маржинальности у компаний оказался ниже, чем во время предыдущего повышения НДС, говорится в материале Сибирского информационного агентства (sia.ru). Как отмечается, за первые десять месяцев 2025 года общая прибыль предприятий снизилась почти на 10% по сравнению с предыдущим годом. Это усиливает стремление компаний перекладывать свои издержки на потребителей.

Эксперт «Альфа-Капитал» Владимир Брагин отмечает, что даже полное включение НДС в цены является разовым изменением уровня цен. В отличие от этого, инфляция предполагает постоянное повышение цен под воздействием фундаментальных изменений в балансе спроса и предложения. Кроме того, по словам специалиста, рост налоговой нагрузки сокращает свободные финансовые ресурсы компаний, что в долгосрочной перспективе может сдерживать спрос и действовать как дезинфляционный фактор.

Ситуация с ключевой ставкой

Перед заседанием 13 февраля Центральный банк будет тщательно анализировать данные по инфляции, инфляционным ожиданиям и поведению экономических субъектов, подчеркивает Брагин. Хотя текущий рост цен был предсказуем и вряд ли окажет влияние на решение по процентной ставке, регулятор, вероятно, захочет удостовериться, что «побочные эффекты» от увеличения налога на добавленную стоимость не закрепятся в ценовой динамике.

Ситуация в целом остается дезинфляционной благодаря не только повышению НДС, но и укреплению рубля, а также сохраняющейся жесткой политике Центрального банка, указал Брагин. Как уточнил он, сейчас нет причин для пересмотра прогноза ставки (13% на конец года) или изменения инвестиционных портфелей.

Однако выбор инструментов для защиты от инфляции зависит от временного горизонта и уровня риска инвестора: на краткосрочном периоде это денежный рынок, облигации с плавающей доходностью и корпоративные облигации, а на долгосрочном – акции, указал собеседник.

Ситуация на российском фондовом рынке

В ходе дневной сессии индекс МосБиржи снизился на 0,05%, достигнув отметки 2701,32 пункта, свидетельствуют данные площадки. Индекс РТС, рассчитываемый в долларах, практически не изменился и остался на уровне 1083,66 пункта.

На фоне снижения цен на металлы акции ряда компаний также продемонстрировали негативную динамику. Акции «Селигдара» потеряли 1,40%, «Русала» — 1,39%, «Норникеля» — 0,98%, а ЮГК — 0,69%.

Среди лидеров роста оказались акции Мосэнерго, которые выросли на 5,60%. Это произошло после рекомендации совета директоров компании выплатить дивиденды за 2024 год в размере около 0,226 рубля за акцию. Текущая дивидендная доходность этих акций составляет около 9,8%. Кроме того, лучше рынка завершили сессию акции «Интер РАО» (+3,38%), Группы «Позитив» (+1,52%), ММК (+1,27%), МКБ (+1,25%), «МД Медикал Групп» (+1,23%) и «Северстали» (+1,19%).

Курс валют

Центральный банк России объявил официальный курс доллара на 16 января: он составил 78,5280 рубля, что на 0,05% ниже предыдущего значения. Курс евро также снизился на 0,42%, достигнув отметки 91,8123 рубля.

Юань потерял 0,02% и теперь стоит 11,2402 рубля. Цена на золото уменьшилась на 0,28%, остановившись на уровне $413,50 за унцию. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 4,57% до $63,48 за баррель после заявления Дональда Трампа о возможном отказе от военной операции в Иране.