В России оценили попытку США списать царские долги с РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал иск американского инвестиционного фонда Noble Capital RSD, требующего от России вернуть долги времен Российской империи, передает News.ru.

По словам парламентария, подобные претензии не имеют под собой законных оснований и являются юридической авантюрой. Он подчеркнул, что Российская Федерация не является правопреемником Российской империи, равно как и Советский Союз им не был. Чепа напомнил, что СССР также не возвращал средства по облигациям царского времени, размещенным в европейских, японских и американских банках.

Несмотря на это, депутат отметил неоднозначность современной международной юридической практики, допускающей рассмотрение подобных дел. Тем не менее, по его мнению, у иска нет никаких перспектив для удовлетворения.

Ранее стало известно, что фонд из Техаса подал в американский суд иск на сумму свыше 225,8 миллиардов долларов к России и ряду ее государственных институтов с требованием компенсации по облигациям, выпущенным до 1917 года.