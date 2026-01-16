Россия потребовала отозвать из суда США иск о «царском» долге на 225 млрд долларов по старым облигациям 1916 года. Как сообщает РБК, об этом заявил партнер бюро Marks&Sokolov Сергей Соколов, представляющий интересы ответчиков по иску американского инвестфонда Noble Capital.

Иск в федеральный суд США подал инвестиционный фонд Noble Capital. Ответчиками указаны Российская Федерация, Минфин, Банк России и Фонд национального благосостояния.

«Этот долг был аннулирован советским правительством в 1918 году. Ни СССР, ни Российская Федерация никогда не признавали свою ответственность за них в соответствии с установленным международным правом. Они давно были отправлены в "мусорную корзину истории"», — заявил Соколов.

Он добавил, что РФ потребовала от истца отозвать свой иск до 30 января. В противном случае защита подаст ходатайство об оставлении иска без рассмотрения на основании американского закона «Об иммунитете иностранных государств».