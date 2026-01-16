Ответом России на действия американского инвестиционного фонда Noble Capital RSD, потребовавшего от Москвы вернуть долг по дореволюционным облигациям, должна стать массовая подача судебных исков к различным американским экономическим структурам. Таким мнением в разговоре с Рамблером поделился директор Института нового общества Василий Колташов.

Ранее фонд Noble Capital RSD обратился в федеральный суд Соединенных Штатов с иском против России, требуя выплаты 225 миллиардов долларов по обязательствам, возникшим во времена Российской империи. Как следует из материалов дела, фонд настаивает на признании за современной Россией обязательств по облигациям, выпущенным еще в 1916 году. По версии истца, погашение задолженности возможно за счет суверенных активов РФ, которые были заморожены после введения санкций в 2014 и 2022 годах.

В советское время тема царских долгов была закрыта, а современная Россия никогда не заявляла, что она является государством, которое ее снова поднимает. С другой стороны, утверждение о том, российские активы могут быть изъяты на основании судебного решения по тем или иным претензиям, верно с точки зрения международного права. Однако здесь есть одно «но»: необходимо, чтобы Россия признала, что разбирательство дела должно происходить именно в этом суде. Ведь Россия – это не гражданин США и не американская фирма. Поэтому только официальное заявление со стороны российского государства о готовности рассматривать дело в американском суде может дать законное основание претендовать на что-либо по решению этого суда. То есть РФ должна объявить о признании суда, о готовности рассматривать там дело, принять этот суд как международный, и только тогда мы будем исполнять его решения. Однако ничего из этого российской стороной заявлено не было, и заявлено быть не может. Кроме того, у России есть контраргумент по этому делу. Мы можем заявить, что с вниманием относимся к претензиям американского фонда и готовы рассматривать иск, к примеру, в одном из судов Подмосковья. Василий Колташов Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества

Эксперт подчеркнул, что сейчас у американской стороны нет законного права претендовать на долг по дореволюционным облигациям.

«Но американцы – это аферисты, которые используют мошеннические схемы. Поэтому, скорее всего, они получат нужный им вердикт суда. Этот вердикт будет гласить, что Россия, согласно американским законам, должна что-то выплатить американскому фонду. Но в реальности это будет означать лишь то, что данные претензии со стороны США можно будет обменять на российские претензии к американцам», - отметил специалист.

Ответом России на действия Noble Capital должна стать массовая подача судебных исков к американскому правительству, к ФРС США и другим американским экономическим структурам, подчеркнул Колташов.

«У России есть значительные претензии к американским компаниям, претензии к американской фармацевтике, претензии к уходу американских фирм из страны в 2022 году и нанесением ими ущерба нашей экономике. Кроме того, у нас есть претензии к американскому правительству, связанные с созданием биолабораторий, с ковидом и так далее. Действовать в данном случае необходимо по всем направлениям. Необходимо скорейшее вынесение вердиктов о нанесении американской стороной ущерба российской экономике, российским экономическим структурам и ведомствам», - заключил эксперт.

Ранее Арбитражный суд Москвы отложил слушания по иску Центрального Банка России к бельгийскому Euroclear Bank, владеющему крупнейшим европейским депозитарием, о взыскании около 18,2 трлн рублей убытков.