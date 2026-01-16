Экономист объяснил, почему РФ не обязана гасить миллиардные долги царской России
Доктор экономических наук Алексей Зубец подверг критике требования американского инвестиционного фонда Noble Capital RSD о выплате старых долгов Российской империи. Эксперт пояснил, что РФ является преемницей обязательств Советского Союза, который ранее отказывался платить долги предшественников, кроме определенных компенсаций.
Этот вопрос был урегулирован рядом соглашений, по которым новая власть выплатила лишь компенсации, добавил экономист.
— Там были достигнуты какие-то соглашения, в ходе которых были выплачены компенсации по этим долгам. То есть, история с долгами Российской империей, она, по моим ощущениям, закрыта, причем достаточно давно, — добавил Зубец.
Он также усомнился в реальности требований фонда, поскольку сумма претензий превышает объем замороженных российских активов в США. Он уточнил, что основная масса активов находится в европейских странах, что усложняет исполнение возможного судебного решения американских судов.
Кроме того, Зубец назвал абсурдным сам факт подачи иска именно в США, где отсутствует значительная часть упомянутых денежных средств, сообщает Радио «Комсомольская правда».
16 января стало известно, что американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD подал иск к Российской Федерации на 225,8 миллиарда долларов. Ответчиками в документе указаны РФ, Министерство финансов, Центральный банк и Фонд национального благосостояния.
Решение по использованию замороженных активов РФ Европой для восстановления Украины еще не принято, сообщил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.
Международные резервы России обновили исторический максимум и на 26 декабря 2025 года составили 763,9 миллиарда долларов. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе Банка РФ.