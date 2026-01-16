В Европе взлетели цены на газ

В странах Европы выросли цены на газ. Об этом сообщают «Ведомости».

Отмечается, что цены на газ в Европе выросли на 8,5%. В 16:08 по мск цена газа достигла показателя в 438,48 долларов за 1000 куб. м.

При этом, ранее в Gas Infrastructure Europe заявили, что на фоне похолодания страны Европы установили рекорд суточного импорта сжиженного природного газа. Так, 14 января был достигнут максимальный показатель за все время наблюдений — потоки газа с европейских терминалов в газотранспортную систему Евросоюза достигли 486 миллионов куб. м.

Ранее Азербайджан начал поставки природного газа в Австрию и Германию.