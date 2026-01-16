Силуанов сообщил, что дефицит федерального бюджета составил 2,6% ВВП

Дефицит федерального бюджета по итогам 2025 года составил 2,6% ВВП, как и планировалось. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, пишет "Интерфакс".

"Как и планировали, 2,6% ВВП", - сказал глава Минфина.

По итогам осенних корректировок годовой дефицит федерального бюджета должен был составить 5,737 трлн рублей, что эквивалентно 2,6% ВВП.

За одиннадцать месяцев 2025 года в Федеральном казначействе дефицит бюджета оценили в 4,011 трлн рублей.