Раскрыто, что США в основном экспортируют при Трампе

Соединенные Штаты во время второго президентского срока Дональда Трампа сделали уклон на экспорт самолетов, углеводородов и золота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

© Московский Комсомолец

Так, за минувший год США больше всего экспортировали самолетов – на 125,7 млрд долларов. Следом идут нефтепродукты (89,6 млрд) и нефть (почти 85 млрд).

Газ, который при экс-президенте Джо Байдене был пятым основным экспортным товаров США, после возвращения Трампа поднялся на четвертое место. Его экспорт за год превысил 67 млрд долларов. На пятой месте в структуре экспорта оказалось золото, доходы от продажи которого составили почти 63 млрд долларов.

США оставят в силе ограничения на поставки нефти из Венесуэлы

А вот продажи легковых автомобилей, которые в течение 25 лет входили в топ-5 основных экспортных товаров США, упали сразу на девятое место. Доход Штатов от экспорта легковушек за 10 месяцев прошлого года составил чуть более 45 млрд долларов против 51 млрд годом ранее.