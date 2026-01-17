Налог на отпуск: 2250 рублей с человека — станет ли эта надбавка последней каплей?

С 1 января 2026 года предельная ставка туристического налога в России увеличена с 1 до 2% от стоимости проживания. Ассоциация туроператоров России (АТОР) настаивает на заморозке ставки на этом уровне, называя его допустимым максимумом. Между тем, законодательно запланирован рост ставки до 5% к 2029 году. При этом налог, который формально платят отели, напрямую включается в цену номера, делая поездки дороже для туристов. Это может привести к оттоку путешественников, особенно семейных и со средним доходом. Эксперты прогнозируют перераспределение турпотока в пользу регионов, где сбор не введен. Ключевой вопрос: где та грань, когда пополнение местных бюджетов за счет налога перевесит потери от снижения числа гостей и сопутствующих доходов?

С начала этого года отдых в большинстве регионов России для туристов стал дороже. Виной тому — не тихая инфляция, а конкретное решение властей: увеличение максимальной ставки так называемого туристического налога с 1 до 2% от стоимости проживания. Однако на этом рост, прописанный в Налоговом кодексе как четкий план, не остановится: ставка должна повышаться ежегодно, чтобы к 2029 году достичь отметки в 5%. Естественно, отрасль бьет по этому поводу тревогу. АТОР решительно выступает против такого стремительного сценария, призывая власти срочно зафиксировать сбор на текущей, только что повышенной отметке в 2%, пока не стало слишком поздно. Этот налог, пришедший на смену курортному сбору, сегодня действует уже в 73 субъектах РФ, что на 13 регионов больше, чем в момент его запуска в 2025 году. Правда, действует он не повсеместно, а точечно — чаще в отдельных популярных у туристов муниципалитетах, курортах и городах. Интересно, что такие востребованные направления, как Крым и Севастополь, а также Ярославская и Калужская области, от его введения пока принципиально отказались, что в ближайшей перспективе может стать их серьезным конкурентным преимуществом. Формально плательщиком налога является не турист, а классифицированное средство размещения (отель, гостиница), которому прямо запрещено выставлять этот платеж отдельной строкой в чеке для постояльца. Но, как нетркдно догадаться, сумма просто закладывается операторами в итоговую стоимость номера, и все бремя окончательно ложится на кошелек отдыхающего.

По словам вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, нагляднее всего эффект виден на примере стандартного отдыха у моря. При средней стоимости путевки или самостоятельного бронирования в 45 тысяч рублей надбавка из-за налога в 2025 году составляла около 450 рублей. Сейчас, с новым годом и новой ставкой, она мгновенно выросла до 900 рублей. «Рост ставки турналога до 2% в этом году удваивает эту сумму, а потенциальные 5% – это уже серьезное увеличение итоговой цены для туриста», — подчеркнул он, отметив, что отрасль уже фиксирует замедление потребительского спроса, и в таких условиях наращивать фискальную нагрузку - несвоевременно. В ассоциации убеждены, что логичным и единственно верным решением будет заморозить ставку на отметке в 2%, отказавшись от дальнейшего планового повышения.

Понятно, что у отрасли – одни интересы, а у местных бюджетов совсем другие. С их позиций картина выглядит следующим образом: в 2025 году, по данным Минфина, общие поступления от нового налога составили 5,6 млрд рублей. С одной стороны, это лишь капля в море на фоне дефицита региональных бюджетов, который за девять месяцев того же года достиг 169 млрд. С другой стороны, без этих поступлений дыра в местных бюджетах была бы еще больше. Лидерами по сборам стали туристические гиганты: Санкт-Петербург (около 900 млн), Алтайский и Краснодарский края. Власти Петербурга уже анонсировали, что средства пойдут на реставрацию гранитных фасадов Петропавловской крепости, что, безусловно, благая цель. Однако, как отметила зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко, регионы столкнулись с двуединой проблемой: как правильно и эффективно потратить эти деньги и как нивелировать «необоснованный» рост расходов туристов из-за методики расчета.

Комментируя ситуацию, ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев подтвердил, что повышение до 2% пока не является критичным для рынка, но переход к планируемым 5% обернется уже серьезным структурным подорожанием отдыха. «Речь пойдет уже о 2250 рублях с человека при том же среднем чеке, и это наложится на общий рост цен: увеличение НДС до 22%, подорожание транспорта, инфляцию», — отмечает эксперт. Он обращает внимание на очевидное охлаждение спроса: турпоток в 2025 году рос всего на 1-5%, что несопоставимо с двузначными темпами годичной давности, а организованные туры и вовсе потеряли около 10% клиентов. Индекс потребительской уверенности долгое время держится в минусе, а реальные расходы населения падают. В такой ситуации, по мнению Расторгуева, дальнейший рост налога может спровоцировать два негативных сценария: перераспределение туристических потоков в пользу регионов-«отказников» вроде Крыма и вытеснение части туристов, особенно семейных и со средним достатком, в нелегальный сектор (неклассифицированные апартаменты) или даже за границу. Аналитик указывает на хрупкий баланс бюджетной эффективности: сбор в 5-6 миллиардов — цифра заметная, но если из-за роста ставки снизится общий турпоток хотя бы на 10%, регионы потеряют гораздо больше из-за недополученных НДС, налогов от смежного бизнеса (кафе, транспорт, развлечения) и сокращения рабочих мест. «Оптимум, по моим оценкам, где-то между 2 и 3% с гибкой дифференциацией по сезонам. Все, что выше, требует трезвых расчетов эластичности спроса, которыми, похоже, при планировании лимитов в 5% просто пренебрегли», — резюмирует Расторгуев. Таким образом, запланированный механический рост налога угрожает не только карману рядового отдыхающего, но и стабильности всей отрасли внутреннего туризма в ближайшие годы.