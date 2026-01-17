Трамп ввел пошлины против восьми стран и назвал условие отмены решения

Президент США Дональд Трамп заявил о введении бессрочных пошлин в 10% на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Британии, Финляндии и Голландии. Поводом стало несогласие этих стран с тем, что Гренландия должна принадлежать Штатам, сообщает ТАСС.

Из-за гренландского вопроса президент США начал усиливать давление на ЕС, Британию и Норвегию при помощи экономических мер. В субботу Трамп написал в соцсети Truth Social, что облагает пошлинами наиболее строптивые страны, отказывающиеся ему подчиняться.

На Западе рассказали, какой удар нанес Трамп по Украине

«Начиная с 1 февраля 2026 года со всех упомянутых стран (Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Соединенное Королевство, Нидерланды и Финляндия) будут взимать пошлины в размере 10% на все товары, направляемые в США. 1 июня 2026 года эти пошлины будут увеличены до 25%», — написал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что пошлины сохранятся, пока не будет заключена «сделка о полном и окончательном приобретении Гренландии».

Накануне Дональд Трамп пригрозил пошлинами ряду европейских стран из-за Гренландии. Сегодня он воплотил угрозы в жизнь.