Стало известно, как обесценился доллар при Трампе

Доллар за последние 12 месяцев обесценился почти на 3%, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Federal Statistical System США.

По данным агентства, первый год пребывания Дональда Трампа в Белом доме как 47-го президента США подойдет к концу 20 января. Визитной карточкой его политики, заметили аналитики, стали протекционизм и торговые войны.

Действия президента привели к тому, пояснили эксперты, что покупательская способность доллара по итогам 2025 года потеряла 2,6%. Падение происходило на фоне инфляции, параметры которой постоянно менялись — то ускорялись, то замедлялись.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах пояснил, что основную угрозу представляет ослабление независимости Федеральной резервной системы (ФРС) и непоследовательность торговой и долговой политики администрации США.

«Если доверие к финансовой политике США будет подорвано, доллар «унасекомят», но при отсутствии внятной альтернативы пострадают все», — подчеркнул аналитик.

По его мнению, на траекторию доллара оказало значительное влияние смягчение денежно-кредитной политики ФРС. Он добавил, что если бы регулятор снижал базовую ставку стремительнее, тогда темпы ускорения инфляции были бы выше, а курс американской валюты, соответственно, ниже.