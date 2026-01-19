Торговля России и США резко выросла

После переизбрания Дональда Трампа на должность президента США товарооборот России и Соединенных Штатов увеличился на четверть. О резком росте двусторонней торговли сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской таможни.

За первый год новой администрации Трампа товарооборот России и США увеличился на 700 миллионов долларов. Если в январе-октябре 2024-го (при бывшем президенте Соединенных Штатов Джо Байдене) двусторонняя торговля оценивалась в 3,2 миллиарда долларов, то за тот же период 2025-го показатель достиг 3,9 миллиарда.

Самым востребованным в США российским товаром оказались азотные удобрения. В годовом выражении объемы закупок этой продукции выросли вдвое, до 1,1 миллиарда долларов. Спросом у американских покупателей также пользовались платина (732,9 миллиона долларов) и калийные удобрения (266,5 миллиона). Наиболее популярной в России продукцией из США оказались медицинские инструменты (53,9 миллиона долларов). В топ-3 попали соусы и сиропы (34,9 миллиона), а также приборы для проведения химического анализа (33,8 миллиона).

Несмотря на заметный рост двусторонней торговли, ее объемы продолжают оставаться на минимальном уровне на фоне действия масштабных западных санкций. Американские ограничения затронули большинство основных видов экспортируемой российской продукции. Ответные меры со стороны Москвы, в свою очередь, сильно ограничили поставки американских товаров на внутренний рынок. Глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что торговля России и США в случае налаживания отношений должна строиться по принципу win-win. Восстановление экономических связей Москвы и Вашингтона, подчеркнул министр, не должно нанести ущерб тем партнерам, с которыми Россия усилила кооперацию за время действия западных санкций.