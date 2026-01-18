В ФРГ оценили ущерб от новых пошлин США

Новые американские пошлины могут привести к падению немецкого экспорта в США на 5-10% и потерям до €15 млрд в год, пишет немецкая газета Bild.

В субботу, 17 января, президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.

Американский лидер пояснил, что в дальнейшем пошлина вырастет до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

«Согласно расчетам экономистов, даже дополнительные 10% пошлины могут привести к резкому падению немецкого экспорта в США на 5-10%. Это означает потери в размере от €8 млрд до €15 млрд в год в дополнение к уже существующей нагрузке из-за 15-процентных пошлин», — отметил автор статьи.

Экономист Геррит Хайнеман сообщил ранее, что у экономики ФРГ и до введения пошлин были мрачные перспективы. Он добавил, что новые пошлины только ухудшат ситуацию.