В ЦБ заявили, что золотой запас России достиг рекордных объёмов

Золотой запас в России благодаря росту цен на драгметалл вырос на рекордные $130 млрд.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на анализ данных ЦБ.

«На 1 января 2025-го в хранилищах находилось слитков на $195,7 млрд, а на начало текущего года — уже на $326,5 млрд», — указано в публикации.

Руководитель Роснедр Олег Казанов отмечал, что Россия опережающими темпами воспроизводит запасы золота и серебра.

Ранее международные резервы России на конец декабря 2025 года достигли исторического максимума в $763,9 млрд.