В России расконсервируют старые самолеты

В России в 2022 году в рамках программы восстановления лайнеров для нужд гражданской авиации стартовал процесс реконструкции 12 самолётов разных типов — девяти воздушных судов семейства Ту-204/214, одного Ан-148 и двух Ил-96. По информации газеты «Известия», десять из них уже возвращены в строй и эксплуатируются различными заказчиками. В 2026—2027 годах будут переданы эксплуатантам ещё два восстановленных Ту-204.

По оценкам экспертов, возраст самолётов не превышает 30 лет. Сегодня в числе получателей — Red Wings и другие компании.

Согласно статье, в скором времени будут расконсервированы не только отечественные, но и иностранные воздушные суда. Так, авиакомпания «Россия» планирует запустить на маршруты ещё один восстановленный двухпалубный Boeing 747, кроме того, в процессе реконструкции находится другой аналогичный борт. Эти самолёты ранее выполняли рейсы на российских и иностранных маршрутах, но были поставлены на хранение в пандемию коронавируса.

По словам эксперта по поставке сложных технических изделий ООО «Девайс Консалтинг» Антона Блика, реконструкция Boeing 747 может вестись в дружественных странах, например в Иране, где есть технический базис и специалисты. Он отметил, что стоимость восстановления одного такого воздушного судна может достигать 1 млрд рублей.

Отмечается, что восстановление самолётов позволит пополнить флот гражданской авиации на фоне наметившегося сокращения перевозок.

Осенью в Росавиации рассказали о комплексе мер по сохранению авиапарка в России.

Глава ведомства Дмитрий Ядров между тем сообщил, что в Росавиации ожидают списания до 2030 года почти 340 самолётов и 200 вертолётов.