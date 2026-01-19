Бывший министр финансов федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Матиас Бродкорб выразил мнение в интервью телеканалу Die Welt, что отказ от российского энергетического импорта привёл ЕС к критической зависимости от Вашингтона.

По словам политика, замещение российских поставок привело к тому, что Европа вынуждена следовать курсу США, в том числе в вопросе Гренландии, из-за риска остановки импорта энергоносителей.

Бродкорб также указал на уязвимость европейской инфраструктуры. Он отметил, что на данный момент газовые хранилища опустошены, что даёт американской администрации рычаги давления.

«Теоретически Трамп мог бы прекратить поставки, а так как наши хранилища пусты, то это огромная проблема», — констатировал он.

Экс-министр также подчеркнул необходимость поиска союзников в сферах экономики и безопасности. Он предостерёг от одновременной конфронтации с ключевыми геополитическими игроками.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Европу возобновить диалог с Россией.