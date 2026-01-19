Мировые цены на серебро обновили исторический рекорд

Мировые цены на серебро обновили исторический максимум, превысив в понедельник 94 доллара за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные Investing.

На максимуме стоимость драгметалла доходила до 94,35 доллара за унцию. К моменту написания материала показатель рос на 5,06 процента, до 93,02 доллара.

Перед выходными серебро снижалось в цене в рамках фиксации прибыли после рекордного роста. При этом более глубокое падение цен, по словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, продолжают сдерживать геополитическая неопределенность и высокий уровень инфляционных рисков.

«Серебро может торговаться в диапазоне 85–100 долларов за унцию при поддержке промышленного спроса и инвестиционных потоков», — дал он прогноз на год.

Как отметил ранее другой эксперт, начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев, «рынок серебра остается в устойчивом растущем тренде» на фоне ситуации в мире, и обновление исторических максимумов в ближайшее время может продолжиться. Ситуация способна будет поменяться когда отношение цен золота и серебра, составляющее сейчас около 50, приблизится к отметке в 40, считает специалист.