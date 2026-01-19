Мировые цены на нефть в понедельник начали немного снижаться: эксперты оценивают риски, которые оказывают влияние на нефтяной рынок.

Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.39 опускалась на 0,09% – до 64,07 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,05%, до 59,31 доллара, передает РИА «Новости».

По мнению аналитиков Reuters, переброска американских войск в Персидский залив подчеркивает обеспокоенность. Западные СМИ отмечают, что как минимум один американский авианосец направлялся на Ближний Восток.

Кроме того на настроениях рынков негативно сказались опасения по поводу последнего шага Трампа в отношении Гренландии, включая угрозу введения тарифов для некоторых европейских стран, отмечает Bloomberg.