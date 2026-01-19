Reuters: ЦБ Индии предложил БРИКС связать цифровые валюты

Резервный банк Индии (центробанк) предложил странам - членам БРИКС связать свои официальные цифровые валюты для упрощения трансграничных торговых и туристических платежей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, это может снизить зависимость от доллара на фоне роста геополитической напряженности.

Резервный банк Индии рекомендовал правительству включить предложение о соединении цифровых валют центральных банков в повестку саммита БРИКС, который состоится под индийским председательством в 2026 году. Ранее создание системы BRICS Pay обсуждалось на саммите БРИКС, который проходил в Рио-де-Жанейро в июле. В итоговой декларации участники встречи призвали продолжить работу над развитием трансграничных платежей и платежных систем государств объединения.

Как отметил источник, работу над этим предложением может замедлить нежелание членов группы использовать технологические платформы других стран. Для достижения конкретного прогресса потребуется консенсус по вопросам технологий и регулирования. Одна из идей, которая рассматривается для управления потенциальными торговыми дисбалансами, - использование двусторонних соглашений о валютных свопах между центральными банками, сообщили источники.

BRICS Pay - предлагаемая трансграничная цифровая платежная система, которая разрабатывается странами - членами БРИКС для укрепления финансового суверенитета и снижения зависимости от доллара. Эта инициатива направлена на создание альтернативной глобальной платежной инфраструктуры, которая будет функционировать независимо от контролируемых Западом механизмов, таких как SWIFT и долларовые клиринговые системы. Вместо создания единой общей валюты BRICS Pay рассматривается как цифровой "объединяющий элемент", позволяющий осуществлять прямые расчеты в национальных валютах или будущих цифровых валютах центральных банков.

Система призвана снизить уязвимость к внешним потрясениям, замораживанию активов и политическому давлению. Предполагается, что в отличие от существующих систем с концентрированной властью BRICS Pay будет работать по модели совместного надзора и принятия решений для обеспечения нейтралитета среди своих разнообразных членов.