Исторический минимум: ЕС сокращает закупки российской нефти

Евросоюз уменьшил закупки российской нефти в ноябре 2025 года до беспрецедентно низкого уровня — 127,5 миллиона евро. Об этом свидетельствуют данные Евростата, передает РИА Новости.

Эта сумма является самой маленькой с начала ведения статистики в 1988 году. В месячном выражении импорт упал в 2,5 раза. За первые одиннадцать месяцев 2025 года общий объем поставок составил 3,8 миллиарда евро, что в 1,5 раза ниже показателя за аналогичный период 2024 года (5,8 миллиарда евро).

Среди стран ЕС картина снижения неравномерна. Чехия сократила закупки на 78% в годовом выражении. Германия и Нидерланды, которые в 2024 году импортировали нефть на 6,9 млн и 580,8 млн евро соответственно, в 2025 году полностью отказались от российских поставок.

Единственным исключением стала Словакия, которая, напротив, увеличила импорт на 6,7% в январе-ноябре 2025 года, закупив нефти на 1,9 миллиарда евро.

Ранее независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что снижение потолка на российскую нефть Евросоюзом (ЕС) не принесет больших проблем. Санкции Евросоюза практически ничего не значат, так как Россия напрямую не поставляет туда нефть, отметил он.