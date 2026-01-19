Поставки российской нефти в Европу рухнули

В ноябре 2025 года закупки российской нефти странами Евросоюза сократились до 127,5 миллиона евро, что стало минимальным значением за всю историю. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщают РИА Новости.

За первые 11 месяцев объем поставок в денежном выражении составил 3,8 миллиарда долларов, хотя годом ранее за тот же период достигал 5,8 миллиарда. Самое сильное сокращение, до 288,3 миллиона евро, продемонстрировала Чехия (минус 78 процентов).

Полностью исключили закупки Германия и Нидерланды, которые в январе-ноябре 2024 года купили российской нефти на 6,9 миллиона и 580,8 миллиона евро соответственно.

Единственной страной, которая увеличила импорт, стала Словакия. Ее закупки нефти в России выросли на 6,7 процента, до 1,9 миллиарда евро. Таким образом, на эту небольшую страну приходится ровно половина общеевропейского импорта российской нефти.

Ранее сообщалось, что в ноябре суммарные объемы закупок Евросоюзом российского газа упали до 752,5 миллиона евро, что стало минимум за пять лет, с ковидного 2020 года.