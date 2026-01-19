Экономический прогноз на неделю: цены на нефть и курс валют

Эксперты представили экономический прогноз на неделю. Так, стало известно, что будет с ценами на нефть и курсом валют. Подробности — в материале «Рамблера».

Рынок РФ

Геополитическая ситуация оказывает влияние на российский фондовый рынок. Визит американской делегации в Москву для обсуждения ситуации на Украине пока не запланирован, говорится в материале «Велес Капитал».

Из-за неопределенности в международных отношениях и угрозы новых санкций инвесторы воздерживаются от активных покупок акций, что может вызвать временное снижение их стоимости. Индекс Мосбиржи старается удержаться на отметке в 2700 пунктов. Если он опустится ниже, это может запустить среднесрочный тренд снижения до 2600 пунктов. В корпоративном секторе: Сбербанк представит финансовые результаты за декабрь, а акционеры Fix Price рассмотрят возможность обратного сплита акций. На макроэкономическом уровне: будет опубликован торговый баланс страны за ноябрь.

Валютный рынок

Рубль демонстрирует укрепление благодаря строгой монетарной политике Центрального банка и увеличению стоимости нефти. В краткосрочной перспективе возможно повышение курса рубля, если юань, доллар и евро будут стоить менее 11,45 рублей, 81,30 рублей и 94,80 рублей соответственно. Геополитическая ситуация может влиять на волатильность рубля.

Сырьевые рынки

Фьючерсы на нефть марки Brent корректируются после неудачных попыток преодолеть нисходящий тренд. Трейдеры внимательно следят за развитием событий вокруг Ирана, поскольку возможные перебои в поставках могут поднять стоимость барреля до 67,80 долларов. Уровень поддержки находится на отметке в 64 доллара, и если цены опустятся ниже, то могут достигнуть 58,50 долларов. На следующей неделе Международное энергетическое агентство представит новый отчет.

Цены на золото, достигшие 4650 долларов за унцию, имеют потенциал обновить исторический максимум, превысив 4700 долларов. Геополитическая нестабильность способствует увеличению спроса на драгоценный металл, в то время как укрепление доллара США ограничивает его покупки. Ключевые уровни поддержки составляют 4580 и 4460 долларов.

Зарубежные рынки

В понедельник биржи США закрыты. Фондовые рынки Европы и США растут, стремясь к историческим максимумам 6900 и 6000 пунктов по индексам S&P 500 и Euro Stoxx 50. Геополитические факторы, позиция ФРС и настроения в IT-секторе влияют на рынки. Индекс доллара США пытается восстановиться до 100 пунктов. Вопрос законности торговых пошлин Трампа остается открытым.

Текущая динамика курса валют

Банк России обнародовал курсы валют к рублю на 19 января. Официальный курс доллара составил 77,8332 рубля, что на 0,88% меньше предыдущего значения в 78,528 рубля. Курс евро снизился на 1,39% и достиг 90,5366 рубля (было 91,8123 рубля). Юань упал на 0,79% и теперь стоит 11,151 рубля (ранее — 11,2402 рубля). Курс гонконгского доллара уменьшился на 0,88% и составил 9,99656 рубля (было 10,0858 рубля).

Инвесторам на заметку

Активность на российском рынке акций останется низкой из-за геополитической напряженности и санкций, пишут «Известия». Быстрого восстановления нефтегазовых компаний не ожидается.

Во вторник, 20 января, Сбербанк опубликует отчетность, а ритейлер Henderson — операционные результаты. 21 января Fix Price обсудит обратный сплит акций. Индекс RGBI может вырасти до 117,5–118 пунктов. Рубль укрепится: доллар — 76–78 руб., евро — 88–91 руб., юань — 10,9–11,2 руб. Индекс Мосбиржи может вернуться к 2800 пунктам.