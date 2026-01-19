Назначена дата рассмотрения иска Банка России к Euroclear

Арбитражный суд Москвы назначил дату заседания по иску Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на четырнадцатизначную сумму, составляющую около 18,2 триллиона рублей. Его рассмотрят 4 марта в 10 часов утра, сообщает ТАСС.

Об иске регулятора стало известно в декабре. Предварительное заседание тогда назначили на 16 января.

В пресс-релизе Центробанка (ЦБ) РФ, по ходатайству которого процесс пройдет в закрытом режиме, в частности, говорилось о намерении «взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием его активов, в объеме незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 19 декабря заявила об отсутствии планов отказываться от судов. В контексте этого она отметила, что решение Евросоюза о конфискации российских активов «подорвало бы базовую основу функционирования международной финансовой системы».