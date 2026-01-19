Между Китаем и США назревает новый конфликт

Президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на торговлю с Ираном. Китай, крупнейший торговый партнер Ирана, заявил, что будет защищать свои интересы, передает РИА Новости.

© VCG/TACC

Отмечается, что Китай покупает 90% иранской нефти. Пекин осудил действия США и предупредил о защите своих прав. Это ставит под угрозу торговое перемирие между США и Китаем, говорится в материале.

Трамп ранее приостановил пошлины, однако Китай ввел ограничения на поставки редкоземельных элементов, создав дефицит в США. Китай обладает рычагами влияния на Вашингтон, контролируя важные цепочки поставок.

Ситуация может измениться, если Верховный суд США признает такие пошлины незаконными. В этом случае угрозы Трампа потеряют силу, а США могут быть обязаны вернуть импортерам до 150 миллиардов долларов, отмечают эксперты.

США призвали не раздувать «китайскую угрозу» для личных интересов

Ранее Пекин призвал Соединенные Штаты прекратить использовать «китайскую угрозу» для оправдания своих действий в отношении Гренландии.